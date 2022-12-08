Указом главы государства Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ермаганбет Булекпаев родился 2 сентября 1975 года в Шетском районе Карагандинской области. В 1996 году он начал карьеру в ОАО "Казкоммерцбанк". Работал там экономистом, директором представительства.

С 1998 по 2003 год занимал различные руководящие должности в Министерстве индустрии и торговли РК.

В 2003 году стал депутатом Сената Парламента РК, в этом же году вступил в должность помощника акима Павлодарской области, где проработал до 2005 года.

С 2005 по 2006 год Булекпаев работал руководителем аппарата акима Павлодарской области, а впоследствии города Павлодара.

С 2006 по 2008 год возглавлял Павлодарский район.

С 2008 по 2009 работал вступил в должность начальника управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области.

С 2009 по 2011 год стал председателем Дисциплинарного совета в Карагандинской области.

С 2011 по 2013 годы Булекпаев был председателем дисциплинарного совета по Южно-Казахстанской области.

С 2013 по 2018 годы работал акимом районов города Астаны.

В 2018 году стал государственным инспектором Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2018 по 2020 годы занимал должность заместителя акима Карагандинской области, а с 2020 года возглавлял город Караганда.