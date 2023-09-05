Акимом Акмолинской области стал экс-глава МВД Марат Ахметжанов
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Ахметжанова акимом Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Ахметжанов Марат Муратович назначен акимом Акмолинской области", - говорится в сообщении.
Марат Ахметжанов родился в 1964 году. Окончил Карагандинский Государственный Университет.
В разные годы занимал должность прокурора Павлодарской области (2003-04.2006); прокурора Южно-Казахстанской области (20.04.2006-09.2009); председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (03.09.2009-02.2012); заместителя Генерального прокурора Республики Казахстан (06.2016-04.2021); председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) (16.04.2021-25.02.2022).
Последняя должность - министр внутренних дел Республики Казахстан (25.02.2022, переназначен 03.04.2023-02.09.2023).
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