Акимат Актобе проиграл суд застройщику аварийных домов для льготников

Акимат Актобе подал в суд на строительную компанию, которая возвела некачественные многоэтажки. Дома строили по госпрограмме, спустя четыре года после сдачи их признали аварийными. Власти потребовали возместить ущерб. Однако Фемида встала на сторону предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Скандал вокруг двух многоэтажек в микрорайоне Есет-батыра разразился минувшей весной. Два четырёхэтажных дома стали буквально расходиться по швам. Фундамент посыпался, а в подвалах появились глубокие трещины. После многочисленных жалоб жильцов расселили, а комиссия начала проверку. Выяснилось, что при строительстве использовали некачественный бетон. Общая стоимость домов составила около 340 миллионов тенге.

"От застройщика мы требуем полного возмещения ущерба в связи с неисполнением договорных обязательств. Первая инстанция нам отказала, но мы подали апелляционную жалобу, и также есть протест прокурора на вынесенное решение об отказе удовлетворения искового заявления. Мы подали в вышестоящую инстанцию на обжалование", - сообщил замруководителя отдела строительства Актобе Бауыржан Жантурин.

Судьбу аварийных домов власти пока не решили.

Здания построены по госпрограмме "Нурлы жол". Квартиры в них получили 48 семей из числа льготников: многодетные семьи, инвалиды и пенсионеры. Их переселили во временное жильё.

Чиновники обещают, что вскоре жителям предоставят новые квартиры уже с правом собственности.