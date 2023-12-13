Аким Турксибского района Алматы о реновации жилья: принудительного выселения не будет

Турксибский район Алматы является лидером среди других районов мегаполиса по количеству ветхого жилого фонда. Тем не менее, несмотря на необходимость обновлять дома, заставлять жителей покидать старые дома насильно никто не имеет права, заявил глава района Бахытжан Акжаров, передает BaigeNews.kz.

По статистике, около 600 домов в Турксибском районе признаны ветхими. И в настоящее время идёт активная работа по трём участкам. Аким района Бахытжан Акжаров рассказал, что в районе улиц Котельникова, Касина и Сейфуллина было снесено 12 домов, в квадрате улиц Чернышевского, Сауранбаева и Толстого снесено более семи домов и после завершения в текущем году ещё пяти домов появится снова оборотный фонд для дальнейшей реализации реновации, работа будет дальше продолжена по квадратам и пятнам. Акжаров также сообщил, что в настоящее время шесть домов выкуплены в микрорайрне Алтай-2, где частным инвестором планируется снести после возведения первого пятна ещё около 50 домов.

Тем не менее, процесс реновации не всегда идет быстрыми темпами из-за того, что не всех жителей ветхих домов устраивают условия реновации. К примеру, такая ситуация сложилась с домами в районе улиц Касина-Котельникова- Сейфуллина. Здесь уже снесено порядка 12 ветхих домов, в этом году инвесторы завершают работу ещё по шести домам, где пока не всех людей устроили предложенные условия.

“Хочу напомнить, что реновация ведётся с соблюдением принципа полного согласия всех безисключения жителей, и мы все понимаем, что при переговорах зачастую очень тяжело добиться данного показателя, потому что у каждого жителя есть своё мнение, своя точка зрения. Это обычная практика, когда кто-то из жителей не соглашается с теми условиями, которые предлагают инвесторы-застройщики. Ранее приходили ко мне обращались жители с этим вопросом, мы организовали несколько встреч вместе с застройщиками, коммунальными службами, потому что были вопросы и касательно сетей, и техусловий. По большинству вопросов ответы были даны. Теперь остались, условно говоря, отношения между инвестором и жителями. В случае, если условия и предложения не устроят жителей, люди имеют право отказаться и не участвовать в данной программе реновации. В любом случае, переезд будет осуществляться после стопроцентно согласия жителей, если его нет, естественно, застройщик не будет переселять этот дом, потому что если в одном доме одна или две квартиры не переехали, снос невозможен”, - объяснил аким Турксибского района.

Также Акжаров отметил, что любые заявления застройщика о том, что земля под ветхими домами уже принадлежит ему, несмотря на то, что люди не согласны с переселением, необоснованы.

Строительство в Турксибском районе идет не только в рамках реновации, также возводятся и социальные объекты. Ведь в районе есть и свободные места для строительства таких зданий, наиболее перспективный – микрорайон Кайрат. По словам Акжарова, в 2023 году здесь была построена школа на 1500 мест, в этом году завершается строительство основных строительства по детскому саду на 360 мест, проектируется новые поликлиника на 340 посещений. Также в рамках программы комфортная школа дополнительно будет построено ещё четыре школы, каждая на 1500 мест, работы начнут в 2024 году.

Также акимат продолжает прокладку сетей водоснабжения и канализации. Так, до конца текущего года завершится строительство 17,6 км водопровода и 18,8 км канализации в микрорайонах Альмерек, Жас Канат для 2470 абонентов. А в августе завершено строительство сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Шуакты с охватом 400 домов. Кроме того, проведена реконструкция более 400 метров канализационной эстакады по улице Тбилисской, обслуживающей 20 тысяч абонентов.

Кроме того, начаты проекты по строительству 131,3 км водопровода и 56 км канализации в микрорайонах Маяк, Нижняя Пятилетка и улицы Закарпатской для 4200 абонентов. Срок завершения – 2024 год. Также Акжаров отметил, что на второй квартал 2024 года запланировано начало работ по строительству 40 км сетей водопровода и водоотведения второй очереди в микрорайоне Кайрат.

"Продолжается проектирование сетей водоснабжения и канализации по двум участкам: в центральной части района, квадрат улиц Рыскулова – Жансугурова – Шолохова – Сейфуллина, и района Аэропортовского озера. Ориентировочное начало строительно-монтажных работ второй квартал 2024 года", - рассказал Бахытжан Акжаров.

А для обеспечения бесперебойного электроснабжения проводятся работы в ряде микрорайонов. Акжаров рассказал, что построена новая подстанция Туздыбастау, завершается обновление линий электропередачи в микрорайонах Шуакты, Альмерек, Нуршашкан и Кайрат, после чего будет проведено переключение жителей на обслуживание сетями “АЖК”.