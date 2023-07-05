Аким Талдыкоргана объяснил, почему его предшественник покинул должность

Новый аким Талдыкоргана Ернат Базил назвал причину ухода с поста экс-акима Асета Масабеава, передаёт BaigeNews.kz

Во время встречи с горожанами градоначальник ответил на вопросы жителей о том, почему Асет Масабаев покинул кресло акима.

"Прежний аким Масабаев Асет Дуйсебекович ушел с должности по состоянию здоровья. Он получил микроинсульт. Здоровье у него очень сильно пошатнулось за последние полгода. Врачи ему прописали длительное лечение, около 2-3 месяцев. Поэтому, по состоянию здоровья, он не смог продолжать работать, написал заявление и ушел с занимаемой должности", – заявил Базил.

Напомним, 30 июня Асет Масабаев был освобожден от должности акима Талдыкоргана, его место занял Ернат Базил.