Назначен новый аким Талдыкоргана

Фото: instagram.com/taldyqorgan_akimdigi

Ернат Базил назначен акимом Талдыкоргана, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1978 году. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "Инженер-строитель", Таразский государственный университет имени Дулати по специальности "Финансы".

Трудовую деятельность начал мастером участка ТОО "Корпорация Базис-А" в Алматы. После работал на различных должностях в частных строительных компаниях Астаны и Алматы.

В разные годы в Управлении строительства Алматы был ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела, также работал главным специалистом Управления энергетики и коммунального хозяйства, руководителем отдела, заместителем руководителя управления, заместителем акима Жетысуского района Алматы, руководителем Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства в Нур-Султане.

До назначения акимом Талдыкоргана занимал должность заместителя главы Жетысуской области.