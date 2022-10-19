Аким Павлодара признал ошибки и недочёты в градостроительной сфере

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В областном центре изменят подходы при реализации политики в сфере жилищного строительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Хаотичную застройку Павлодара сегодня разбирали на совещании в акимате области. Глава региона Абылкаир Скаков указал городским властям на то, что между отделами плохая коммуникация, а имеющиеся ресурсы не используются в полном объёме, службы действуют запоздало.

Городской аким согласился: ошибки и недочёты есть.

"Действительно, у нас есть факты незаконного строительства. Ошибки есть, мы должны признать, есть недоработки со стороны городских властей. Пересмотрим подходы и будем исправлять работу с учётом, озвученных сегодня Вами поручений", - сказал Асаин Байханов.

По словам руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Армана Бекбосынова, за этапами, которые предшествуют строительству, должны следить отделы архитектуры и земельных отношений. Но часто сотрудники не исполняют или игнорируют требования законодательства в части застройки. Проекты пропускают без ПДП, и в целом, не придерживаются генерального плана.

Абылкаир Скаков ещё раз подчеркнул, что акимату города необходимо пересмотреть градостроительную политику и выстроить работу городских отделов. При этом аким области поручил рассмотреть ответственность виновных лиц.

"Руководству Павлодара, как главному реализатору политики застройки города, я не раз поручал навести в ней порядок. Однако в итоге проблема созрела до необходимости созыва совещания на областном уровне. Акиму города в месячный срок необходимо привести работу городских отделов в соответствии с новыми градостроительными нормами", - заявил Абылкаир Скаков.

Глава региона поручил градоначальнику выстроить регламент взаимодействия между городскими отделами акимата, ГАСК и архитектурой области.