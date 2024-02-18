Аким Караганды попросил горожан ограничить потребление электроэнергии
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Аким Караганды Мейрам Кожухов через свою страницу в Instagram призвал жителей города ограничить потребление электроэнергии, передает передаёт BaigeNews.kz.
"Всем доброго морозного дня!
Меня тут в комментариях жители недавно назвали главным синопиком.
Вы знаете, пусть так, зато все были предупреждны, а работа всех коммунальных служб идёт как надо. Тьфу, тьфу, тьфу чтобы не сглазить.
ТЭЦ работает стабильно, вода есть, но вчера произошла проблема с электричеством в некоторой части Юго- Востока. На пару часов без света остались Орбита, Сатыбалдина, Строителей, Муканова, Карбышева. Ребята Караганды Жарык отработали оперативно.
Почему так случилось? А потому что включили все обогреватели и пошёл огромный перегруз на электросетях. Друзья, понимаю всем комфортно ходить дома в футболочках и шортиках и температура дома чтобы была градусов так 28.
Но хочу ещё раз пояснить если у вас дома 21-22 градуса, это норма, не нужно включать обогреватель, можно просто снять пеньюар и одеть кофту потеплее.
Почему я это вам сейчас говорю, обьясню: когда идёт нагрузка на сети, выбивает электричество, соответственно перестают работать насосные станции, и как итог - весь дом без отопления и без воды. Тогда уже будем ходить в шубах. Давайте не будем испытывать судьбу и наши сети на прочность!
Поэтому прошу немного потерпеть, и не напрягать наши сети, чтобы избежать больших проблем. Хотя понимаю, что сейчас все кинутся меня хейтить, но я всегда говорил, что при том, что у нас в домах тепло, мы испытываем дефицит тепла при критически низких температурах. И в этом году мы решим эту проблему вводом 3 тепловывода!
Всем нашим коммунальщикам выражаю благодарность.
И как главный синоптик говорю - скоро весна!"
В настоящее время по данным "Казгидромет" температура воздуха в Караганде составляет минус 33-35 градусов.
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