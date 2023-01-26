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Аким Астаны пообещал увеличить количество инватакси
В Астане может увеличиться количество инватакси вдвое уже в этом году, передаёт BaigeNews.kz.
"Для нас очень важно создавать условия для людей с особыми потребностями. Сегодня встретился с представителями разных общественных организаций, которые оказывают социальные и реабилитационные услуги для данной категории людей. Поднимались вопросы по инватакси, протезно-ортопедической помощи, санаторно-курортному лечению, расширению сети реабилитационных центров", - написал Женис Касымбек в Instagram.
Градоначальник отметил, что на сегодня реабилитационную помощь в городе получают более 27 тыс. людей с ограниченными возможностями, среди них 7 тыс. детей. В столице мы строим ряд социального жилья, где на первых этажах будем открывать социальные объекты. Это детские центры, медицинские объекты, в том числе реабилитационные центры.
"В текущем году планируем увеличить количество инватакси почти в 2 раза, таким образом, сможем охватить большее количество людей. Вопросы, которые поступили на встрече, взяли в работу, по системным вопросам будем работать с министерствами. Будем на постоянной основе встречаться с представителями общественных организаций, совместно работать над созданием условий для наших жителей", -добавил аким.
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