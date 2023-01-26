Аким Астаны пообещал увеличить количество инватакси

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

В Астане может увеличиться количество инватакси вдвое уже в этом году, передаёт BaigeNews.kz.

"Для нас очень важно создавать условия для людей с особыми потребностями. Сегодня встретился с представителями разных общественных организаций, которые оказывают социальные и реабилитационные услуги для данной категории людей. Поднимались вопросы по инватакси, протезно-ортопедической помощи, санаторно-курортному лечению, расширению сети реабилитационных центров", - написал Женис Касымбек в Instagram.

Градоначальник отметил, что на сегодня реабилитационную помощь в городе получают более 27 тыс. людей с ограниченными возможностями, среди них 7 тыс. детей. В столице мы строим ряд социального жилья, где на первых этажах будем открывать социальные объекты. Это детские центры, медицинские объекты, в том числе реабилитационные центры.



