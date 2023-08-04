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Аким Астаны навестил семью учителя, погибшего при спасении ребенка

4 Августа, 02:27
АВТОР
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instagram.com/jenis_qasymbek 4 Августа, 02:27
4 Августа, 02:27
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Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек выразил соболезнования семье учителя столичной школы-гимназии №32 Александра Руденко, который погиб, спасая тонущего ребенка на озере Щучье, передаёт BaigeNews.kz.

От имени президента он вручил семье орден "Айбын" II степени.

"Выражаю родным и близким Александра Ивановича искренние соболезнования. Александр Иванович был заслуженным учителем и профессионалом своего дела, трудился в столичной школе-гимназии №32. Он - наш герой, мы будем помнить его мужество и самоотверженный поступок", - написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

12 июля учитель начальной военной подготовки из Астаны Александр Руденко ценой собственной жизни спас тонущего ребенка на озере Щучье.

Президент Казахстана подписал указ о награждении его посмертно орденом "Айбын" ІІ степени за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

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