Аким Астаны навестил семью учителя, погибшего при спасении ребенка
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Аким Астаны Женис Касымбек выразил соболезнования семье учителя столичной школы-гимназии №32 Александра Руденко, который погиб, спасая тонущего ребенка на озере Щучье, передаёт BaigeNews.kz.
От имени президента он вручил семье орден "Айбын" II степени.
"Выражаю родным и близким Александра Ивановича искренние соболезнования. Александр Иванович был заслуженным учителем и профессионалом своего дела, трудился в столичной школе-гимназии №32. Он - наш герой, мы будем помнить его мужество и самоотверженный поступок", - написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.
12 июля учитель начальной военной подготовки из Астаны Александр Руденко ценой собственной жизни спас тонущего ребенка на озере Щучье.
Президент Казахстана подписал указ о награждении его посмертно орденом "Айбын" ІІ степени за храбрость и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.
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