Аким Астаны навестил семью учителя, погибшего при спасении ребенка

Аким Астаны Женис Касымбек выразил соболезнования семье учителя столичной школы-гимназии №32 Александра Руденко, который погиб, спасая тонущего ребенка на озере Щучье, передаёт BaigeNews.kz.

От имени президента он вручил семье орден "Айбын" II степени.

"Выражаю родным и близким Александра Ивановича искренние соболезнования. Александр Иванович был заслуженным учителем и профессионалом своего дела, трудился в столичной школе-гимназии №32. Он - наш герой, мы будем помнить его мужество и самоотверженный поступок", - написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.