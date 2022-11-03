open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



Megapolis KZ Сегодня, 11:01
65
Фото: Megapolis KZ

Аким Алматы Досаев полчаса прождал автобус

О проблемах с общественным транспортом градоначальник рассказал на встрече с жителями Алмалинского района.

В связи с нехваткой общественного транспорта в городе, Досаев сообщил о планах покупки 300 новых автобусов и 100 троллейбусов, передаёт BaigeNews.kz.

"Я лично прождал 33 минуты 32-ой автобус, потому что 4 автобуса не вышли на свой маршрут. У нас нет запасов. Поэтому в этом году мы докупим 300 новых автобусов и 100 троллейбусов. Для того, чтобы хоть как-то решить проблему", — рассказал Е. Досаев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#общественный транспорт #автобусы
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:01
65
Поделитесь:
Наверх