Аким Алматы Досаев полчаса прождал автобус

В связи с нехваткой общественного транспорта в городе, Досаев сообщил о планах покупки 300 новых автобусов и 100 троллейбусов, передаёт BaigeNews.kz.

"Я лично прождал 33 минуты 32-ой автобус, потому что 4 автобуса не вышли на свой маршрут. У нас нет запасов. Поэтому в этом году мы докупим 300 новых автобусов и 100 троллейбусов. Для того, чтобы хоть как-то решить проблему", — рассказал Е. Досаев.