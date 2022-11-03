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Сегодня, 11:01
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Аким Алматы Досаев полчаса прождал автобус
О проблемах с общественным транспортом градоначальник рассказал на встрече с жителями Алмалинского района.
В связи с нехваткой общественного транспорта в городе, Досаев сообщил о планах покупки 300 новых автобусов и 100 троллейбусов, передаёт BaigeNews.kz.
"Я лично прождал 33 минуты 32-ой автобус, потому что 4 автобуса не вышли на свой маршрут. У нас нет запасов. Поэтому в этом году мы докупим 300 новых автобусов и 100 троллейбусов. Для того, чтобы хоть как-то решить проблему", — рассказал Е. Досаев.
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