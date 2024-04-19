Аким Актюбинской области оценил проекты домов, которые построят для пострадавших от паводков

Аким Актюбиснкой области Асхат Шахаров посетил пострадавший от паводка Кобдинский район. В районном центре - селе Кобда - глава региона ознакомился с проектами и осмотрел территорию, на которой будут построены новые жилые дома для граждан, оставшихся без крова из-за разрушительного воздействия природной стихии, передаёт BaigeNews.kz.

Как доложил руководитель областного Управления строительства, архитектуры и градостроительства Ержан Муздыбаев, на сегодня в селе подготовлено 69 земельных участков для строительства жилья.

"В Кобде не подлежит восстановлению 121 дом. 16 строительных компаний изъявили желание построить здесь новые дома. Они уже поставляют в село технику, строительные материалы. В дальнейшем количество стройкомпаний увеличится. В целом на данный момент в районах области уже готовы начать строительство 172 домов, в том числе 69 домов в селе Кобда. По типовым проектам будут построены здания площадью 80 и 100 квадратных метров. Кроме того, жители района выражают свои намерения по приобретению готового жилья",

— сказал Ержан Муздыбаев.

По его словам, подрядные организации вскоре начнут строительство 40 домов в Уилском районе и 10 - в Темирском районе. Кроме того, в Айтекебийском районе готовы начать работу 3 организации. В селе Жагабулак Мугалжарского района также будут построены новые жилые дома. Пока все строительные компании начинают работы за счёт собственных средств.

Одной из строительных организаций, возводящих новые жилые дома в Кобде, является "Самрук-Курылыс".

"Вместе с коллегами мы выразили желание помочь районам, оказавшимся в трудной ситуации. За короткое время закупили необходимые стройматериалы и сегодня доставляем в Кобдинский район. Как получим проектно-сметную документацию - приступим к строительно-монтажным работам. Наша компания построит около 20 домов", - отметил директор предприятия Танирберген Назым.

В ходе встречи с представителями стройкомпаний аким области Асхат Шахаров поручил им выполнять все работы своевременно и качественно. Глава региона поблагодарил руководителей предприятий за инициативу о вложении собственных средств в строительство домов, отметил, что местные исполнительные органы оказывают и будут оказывать всестороннюю поддержку.