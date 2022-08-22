Аким Актау стал первым клиентом необычного салона красоты в городе

Фото: inAktau.kz

В Актау впервые открылся салон красоты, где работают люди с ограниченными возможностями, передает BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.kz. В салоне "Апельсин" бьюти-услуги теперь оказывают 10 незрячих и пять слабослышащих человек. Аким города Нурдаулет Килыбай стал первым клиентом салона и остался доволен стрижкой.

"С открытием салона красоты! Прекрасной работы, благодарных клиентов и огромной прибыли. Создавать красоту дело трудное, поддерживать ее еще труднее, пусть команда салона развивается, мастерам творческих побед", - напутствовал чиновник.

Помимо Килыбая, в салон за новой прической пришел и первый заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров.

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Издание сообщает, что основатель салона красоты Куралай Байгалиева успешно реализовала новый проект в рамках социального заказа областного управления координации занятости и социальных программ.