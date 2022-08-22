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inAktau.kz Сегодня, 09:22
484
Фото: inAktau.kz

Аким Актау стал первым клиентом необычного салона красоты в городе

В Актау впервые открылся салон красоты, где работают люди с ограниченными возможностями, передает BaigeNews.kz со ссылкой на inAktau.kz. В салоне "Апельсин" бьюти-услуги теперь оказывают 10 незрячих и пять слабослышащих человек. Аким города Нурдаулет Килыбай стал первым клиентом салона и остался доволен стрижкой. 

"С открытием салона красоты! Прекрасной работы, благодарных клиентов и огромной прибыли. Создавать красоту дело трудное, поддерживать ее еще труднее, пусть команда салона развивается, мастерам творческих побед", - напутствовал чиновник. 

Помимо Килыбая, в салон за новой прической пришел и первый заместитель акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров.

 
 
 
 
 
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Издание сообщает, что основатель салона красоты Куралай Байгалиева успешно реализовала новый проект в рамках социального заказа областного управления координации занятости и социальных программ.

"Парикмахером-стилистом работаю 33 года. С 2019 года обучаю людей с нарушениями речи, слуха и зрения тонкостям создания декоративных причесок. Конечно, были трудности. Но со временем я убедилась, что люди с ограниченными возможностями наравне со здоровыми специалистами могут оказывать качественные услуги. В этом году в рамках социального заказа областного управления координации занятости и социальных программ я приступила к этому проекту. Изначально я организовала краткосрочный курс обучения. Затем открываю новый салон и принимаю на работу своих учеников, успешно окончивших данный курс", - рассказала Байгалиева.

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#соцзаказ #люди с инвалидностью #Актау
Сегодня, 09:22
484
Журналист

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