"Air China" возобновляет полёты в Казахстан

Фото: skytraxratings.com

Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями КНР проработан вопрос возобновления авиакомпанией "Air China" регулярных пассажирских рейсов между Казахстаном и Китаем, передаёт BaigeNews.kz.

Авиакомпания "Air China" с 21 апреля 2023 года планирует начать выполнение прямых пассажирских рейсов с частотой 3 раза в неделю по маршруту Пекин – Сиань – Астана (понедельник,среда, пятница), - говорится в сообщении КГА.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus-А320.

В свою очередь, с казахстанской стороны авиакомпания "Air Astana" с июня текущего года планирует увеличить количество выполняемых рейсов по маршрутам Астана – Пекин с 1 до 2 раз, Алматы – Пекин с 6 до 7 раз и Алматы – Чэнду с 1 до 2 раз в неделю.

Тем самым, количество рейсов между странами будет увеличено с 13 до 19 рейсов в неделю, в том числе китайская авиакомпания "China Southern Airlines" по маршрутам Астана – Урумчи 2 раза и Алматы – Урумчи 3 раза в неделю.

Открытие новых маршрутов и увеличение количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, - добавилиа в Комитете гражданской авиации.