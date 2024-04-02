Air Astana отрицает утечку персональных данных казахстанцев

Предписание Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, выданное сроком на один год для устранения нарушений, не связано с вопросами персональных данных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на авиакомпанию.

"В ответ на сообщения в СМИ о возможной утечке персональных данных казахстанцев, размещённых на GitHub в феврале 2024 года, Air Astana провела тщательное расследование и подтвердила, что данные её пассажиров не были скомпрометированы. Предписание Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, выданное сроком на один год для устранения нарушений, не связано с вопросами персональных данных", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, 16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными были опубликованы материалы одной из хакерских группировок, где в том числе содержались персональные данные казахстанцев датированные 2019-2022 годом.

В опубликованной утечке фигурировали сведения казахстанских операторов связи со служебной информацией об абонентах, а также упоминались АО "Казахтелеком", АО "Единый накопительный пенсионный фонд", АО "Air Astana".

"Казахтелеком" и "AirAstana" оштрафовали за утечку персональных данных казахстанцев.