"Казахтелеком" и "AirAstana" оштрафовали за утечку персональных данных казахстанцев

В МЦРИАП рассказали подробности о результатах проверки по февральской утечке персданных, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве напомнили, 16 февраля 2024 года на ресурсе GitHub неизвестными были опубликованы материалы одной из хакерских группировок, где в том числе содержались персональные данные казахстанцев датированные 2019-2022 годом.

В опубликованной утечке фигурировали сведения казахстанских операторов связи со служебной информацией об абонентах, а также упоминались АО "Казахтелеком", АО "Единый накопительный пенсионный фонд", АО "Air Astana".

"Министерством совместно с Комитетом национальной безопасности и АО "Государственная техническая служба" проведен анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи, в инфраструктуре которых новых фактов компроментации не установлено. На сегодняшний день компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности. По результатам 2 юридических лица (АО "Казахтелеком", АО "AirAstana") привлечены к административной ответственности по пункту 2 части 1 статьи 641 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", выданы предписания со сроком на один год для устранения нарушений", - говорится в сообщении.

Кроме того, Министерством в отношении АО "Казахтелеком", АО "Единый накопительный пенсионный фонд", АО "Air Astana" проведены внеплановые проверки на предмет соответствия требованиям по информационной безопасности.

В АО "ЕНПФ" нарушений не выявлено.