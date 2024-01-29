Air Astana объявила диапазон цен на свои акции

Авиакомпания Air Astana объявила диапазон цен за одну простую акцию и одну глобальную депозитарную расписку компании на IPO, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что ориентировочный ценовой диапазон предложения был установлен на уровне от 8,5 до 11 долларов за глобальную депозитарную расписку и от 2,13 до 2,75 доллара за акцию.

Отмечается, что окончательная цена предложения за ГДР и акцию будет находиться в пределах ценового диапазона. Ожидается, что окончательная цена будет объявлена примерно 9 февраля 2024 года.

Также в компании отметили, что в рамках размещения компания планирует привлечь примерно 120 миллионов долларов. В таком случае ожидаемая рыночная капитализация компании составит от 770 до 962 миллионов долларов.

Напомним, определение ценового диапазона за одну простую акцию и одну глобальную депозитарную расписку компании ранее обсудили в правительстве.