Цены акций Air Astana обсуждают в Казахстане

Вопросы проведения IPO авиакомпании Air Astana обсуждены на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

На заседании было отмечено, что IPO должно состояться в 2024 году в рамках реализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы.

На сегодняшний день АО "Самрук-Қазына" и компанией Air Astana совместно с международными консультантами проведена большая подготовительная работа.

Ключевым вопросом, обсужденным на заседании, было определение ценового диапазона за одну простую акцию и одну глобальную депозитарную расписку компании для планируемого начала сбора заявок с 29 января по 8 февраля 2024 года.

Отмечается, что IPO (Initial Public Offering) — первичное размещение акций компании на фондовой бирже с целью привлечения инвестиций. В ходе IPO компания выпускает в свободное обращение акции, которые могут приобретать как институциональные, так и розничные инвесторы.