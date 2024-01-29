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Цены акций Air Astana обсуждают в Казахстане

Сегодня, 12:57
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primeminister.kz Сегодня, 12:57
Сегодня, 12:57
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Фото: primeminister.kz

Вопросы проведения IPO авиакомпании Air Astana обсуждены на заседании государственной комиссии по вопросам модернизации экономики под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство. 

На заседании было отмечено, что IPO должно состояться в 2024 году в рамках реализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. 

На сегодняшний день АО "Самрук-Қазына" и компанией Air Astana совместно с международными консультантами проведена большая подготовительная работа.

Ключевым вопросом, обсужденным на заседании, было определение ценового диапазона за одну простую акцию и одну глобальную депозитарную расписку компании для планируемого начала сбора заявок с 29 января по 8 февраля 2024 года.

Отмечается, что IPO (Initial Public Offering) — первичное размещение акций компании на фондовой бирже с целью привлечения инвестиций. В ходе IPO компания выпускает в свободное обращение акции, которые могут приобретать как институциональные, так и розничные инвесторы.

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