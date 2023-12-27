Аида Балаева встретилась с жителями Алматинской области

Министр культуры и информации РК Аида Балаева обсудила с населением Алматинской области актуальные вопросы и результаты эффективной реализации реформ и инициатив Главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

В ходе встречи, министр подчеркнула, что инициативы Президента не просто имеют долгосрочный эффект и закладывают крепкий фундамент для развития нашего государства, они дают конкретные результаты, влияющие на жизнь простых казахстанцев.

Аида Балаева рассказала о мерах, принимаемых ведомством в рамках поручений Главы государства.

Принят Закон "Об общественном контроле", позволяющий обеспечить широкое участие граждан и НПО в управлении делами государства.

В рамках работы по развитию креативной индустрии разрабатывается отдельный пакет мер поддержки, включающий в том числе формирование центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе.

Совместно с экспертным сообществом, а также представителями индустрии обсуждаются подходы к изменению законодательства, предусматривающие ряд новелл по защите авторского права и интеллектуальной собственности, мер поддержки и преференции для деятелей креативной индустрии.

Утверждена и реализуется Концепция развития креативных индустрий на 2021-2025 годы. Правительством определены 43 видов экономической деятельности, относящихся к креативной индустрии по основным

12 направлениям.

"Развитие сферы креативных индустрий создаст новые высокодоходные доступные рабочие места, в первую очередь, для молодежи, а также станет привлекательной сферой для самореализации лиц с инвалидностью и граждан, проживающих в отдаленной местности. Они заложат основу для положительных трансформаций в отечественной культуре и обеспечат ее переход из дотационной сферы в сектор, создающий высокую добавленную стоимость, обеспечив усиление престижа работников культуры", - озвучила перспективы глава ведомства.

В креативных индустриях занято 95 тысяч человек, в этой сфере занято 32 тысячи субъектов предпринимательства.

Министр ответила на вопросы жителей Алматинской области, выслушала их предложения.

Участники встречи акцентировали внимание Аиды Балаевой на контент, который производится в отечественной киноиндустрии в последние годы.

Кроме того, прозвучали предложения по усилению ответственности блогеров, администраторов пабликов, размещающих информации, не соответствующие действительности и вводящих население в заблуждение.

В этой связи министр напомнила, что в июле в целях совершенствования медиа законодательства принят Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе". С сентября за распространение ложной информации предусматривается административная ответственность в виде штрафа от 20 до 100 МРП, а в случае повторов в течение года – административного ареста на 10 суток. Данная норма по борьбе с дезинформацией уже начала действовать. За три с половиной месяца направлено уже 150 предписаний.

Были озвучены вопросы о повышении религиозной грамотности населения, оказании поддержки в издании детской литературы.

В ходе личного приема граждан, глава ведомства ответила на вопросы, связанные с повышением заработной платы молодых специалистов, представители гражданского сектора региона попросили оказать поддержку в реализации проектов в сфере исторического и культурного наследия.

Рабочую поездку министра в Алматинскую область завершила встреча с представителями региональных и республиканских СМИ.