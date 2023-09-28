Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с членами Национального курултая, передаёт BaigeNews.kz.

Созданный по инициативе главы государства Национальный курултай направлен на формирование "единой институциональной модели общественного диалога", для укрепления взаимодействия власти и граждан.

На заседании курултая в Туркестане президент подчеркнул: "Для создания справедливого Казахстана каждый наш соотечественник должен быть честным гражданином".

В обществе превыше всего должны стоять такие благородные качества, как патриотизм, нравственность, образованность, быть настоящим специалистом, бережливость, трудолюбие, сострадание к стране и земле.

Государство должно системно работать над воспитанием подрастающего поколения как честного гражданина, укреплением национальной идентичности, установлением новых ценностей.

Включение в состав Национального курултая активных экспертов расширило возможность участия граждан в общественно-политической жизни страны и позволило защитить законные права и интересы казахстанцев.

На встрече министр культуры и информации, секретарь Национального курултая Аида Балаева заслушала предложения членов сообщества и обсудила с ними вопросы формирования в стране новой общественной этики, единства и стабильности, взаимного согласия граждан, продвижения таких ценностей, как справедливость, закон и порядок, доверие и ответственность.

В рамках поручения главы государства Аида Балаева предоставила собравшимся информацию по вопросам сохранения и изучения культурного наследия, увеличения выпуска книг, отражающих самобытность страны и отвечающих национальным интересам.