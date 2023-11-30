Никак не ограничивает и не нарушает права журналистов – глава Минкульта о пресс-карте

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева прокомментировала законопроект "О масс-медиа", передаёт BaigeNews.kz.

Глава Минкульта Аида Балаева поблагодарить всех за активное участие в обсуждении законопроекта "О масс-медиа" и дала пояснения относительно пресс-карты.

"Эта норма никак не ограничивает и не нарушает права журналистов", - заявила министр.

По её словам, в министерстве составили медиа-план, куда включили предусматривающие рассмотрение этого вопроса мероприятия, а также учёт регистрации СМИ, вопросы аккредитации, её автоматизации.

"Мы будем проводить работу по автоматизации. Эта норма направлена на упрощение работы. Норма, которая подверглась горячему обсуждению, была именно эта норма. До второго чтения этот вопрос будет всесторонне изучен. Мы не собираемся категорически внедрять. Ещё она будет обсуждаться и учитываться мнение журналистов", - сказала она.

Напомним, министр культуры и информации РК Аида Балаева презентовала в Мажилисе законопроект "О масс-медиа.