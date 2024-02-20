Аида Балаева прокомментировала ситуацию с Dala news
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Глава Министерства культуры и информации РК Аида Балаева заявила, что министерство обеспокоено ситуацией, складывающейся вокруг независимого издания Dala news, передаёт BaigeNews.kz.
Аида Балаева на своей странице в социальной сети Facebook отметила, что согласно Конституции РК, а также Закона "О средствах массовой информации", в нашей стране гарантируется свобода слова, а цензура запрещена.
Также она напомнила, что согласно статье 20 вышеуказанного закона, журналист имеет право на сохранение тайны авторства и источников информации, за исключением случаев, когда эти тайны обнародуются по требованию суда.
"В настоящее время редакция Dala news уже разместила статью с опровержением ранее опубликованных сведений, тем самым выполнив обязательство СМИ в соответствии с действующим законодательством. Принимая во внимание данный факт, министерство держит ситуацию под особым контролем и уже проводит соответствующую работу совместно с правоохранительными органами в целях защиты указанного СМИ от возможного давления", - написала министр.
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