Аида Балаева прокомментировала ситуацию с Dala news

Глава Министерства культуры и информации РК Аида Балаева заявила, что министерство обеспокоено ситуацией, складывающейся вокруг независимого издания Dala news, передаёт BaigeNews.kz.

Аида Балаева на своей странице в социальной сети Facebook отметила, что согласно Конституции РК, а также Закона "О средствах массовой информации", в нашей стране гарантируется свобода слова, а цензура запрещена.

Также она напомнила, что согласно статье 20 вышеуказанного закона, журналист имеет право на сохранение тайны авторства и источников информации, за исключением случаев, когда эти тайны обнародуются по требованию суда.