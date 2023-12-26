Аида Балаева прокомментировала новое назначение Мади Ахметова

Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировал назначение Мади Ахметова руководителем управления по вопросам молодежной политики Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Аида Балаева отметила, что при назначении опирались на профессиональные качестве экс-депутата.

"Есть профессиональные качества человека и политические взгляды. Мне кажется, их нужно разделять, потому что мы же всё-таки в правовом государстве живем. Поэтому, конечно, здесь надо разделять профессиональную деятельность и политические взгляды. Поэтому с точки зрения, как профессионал, возможно, Мади Ахметов хорошего уровня профессионал, что его пригласили работать на такую ответственную должность", - сказала Аида Балаева на брифинге в СЦК, комментируя вопрос о том, что Мади Ахметов в Мажилисе представлял партию Amanat.

Депутат Мажилиса Парламента VIІ созыва Мади Ахметов был самым молодым мажилисменом, хотя за его плечами уже был опыт в "Jas Otan", волонтёрстве и общественном совете Алматы. В парламенте он был членом рабочей группы многих законопроектов и часто ездил в регионы. Однако казахстанцам он запомнился не этим, а тем, что сначала Ахметов предложил установить памятник Назарбаеву, а затем проголосовал за упразднение Дня первого президента. Пользователи соцсетей тогда обвинили его в "переобувании", а затем не раз делали героем различных мемов.

Ранее BaigeNews.kz опросил известных казахстанских политологов на предмет того, как может сложиться дальнейшая политическая карьера молодого экс-депутата.