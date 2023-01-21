Что ждёт экс-депутата Мади Ахметова? Мнения экспертов

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Депутат Мажилиса Парламента VIІ созыва Мади Ахметов был самым молодым мажилисменом, хотя за его плечами уже был опыт в "Jas Otan", волонтёрстве и общественном совете Алматы. В парламенте он был членом рабочей группы многих законопроектов и часто ездил в регионы.

Но казахстанцам он запомнился с противоречивой стороны - сначала предложив идею установить памятник Назарбаеву, а затем проголосовав за отмену Дня первого президента из списка госпраздников:

"Нурсултан Абишевич Назарбаев, мы от имени молодежи просим принять наше предложение об установлении вашего памятника на проспекте Назарбаева в Алматы, как основателя нашего государства, и за неоценимый вклад в развитие нашей страны", — сказал он, обратившись к экс-президенту в 2019 году.

Пользователи соцсетей обвиняли его в "переобувании" и не раз делали его героем различных мемов.

BaigeNews.kz опросил известных казахстанских политологов на предмет того, как может сложиться дальнейшая политическая карьера молодого экс-депутата. Эксперты сошлись во мнениях о неоднозначности его репутации, но разделились относительно его перспектив.

"Таких людей вообще нельзя ставить. И также Азамата Абильдаева (поддержал вторжение России в Украину - Ред.), таких двуличных не надо. Лучше обновить полностью состав (Мажилиса)", - считает Адиль Сайлаубек. "Какие у него шансы попасть в Мажилис, здесь скорее всего будет зависеть от того партийного списка, который будет формироваться перед выборами. Это внутренний вопрос партии, готова ли она включать такого человека в будущий партийный список", - сказал Замир Каражанов.

Другие политологи не спешат зачёркивать его имя в политической повестке, но считают, что "спасение утопающих - дело рук самих утопающих", также отмечая главный козырь Ахметова - его молодость.

"Мади Ахметов - молодой политик, который, в определённой степени, стал именем нарицательным, но в силу его молодости я бы не стал на нём ставить крест как на политике. Он прошёл большой стресс, горнило публичного осуждения, осмеивания и так далее. Если он сможет всё это отрефлексировать и продолжить свою политическую карьеру либо самостоятельно, либо в рамках партии, это можно приветствовать. Он в молодости пошёл в политику, будем надеяться, что не сломается, несмотря на огромное количество недоброжелателей и его текущую репутацию. Прелесть, наверно, заключается в том, что всё очень быстро меняется и забывается. Да, ему это могут припоминать, но это можно обыграть. Главное, чтоб его политическая деятельность служила на благо нашему народу", - сказал Рахим Ошакбаев.

"Сложно сказать... У нас есть квота на молодёжь, но его политические перспективы на данный момент мне представляются достаточно спорными и неоднозначными, но в то же время если он всё-таки сумеет выстоять в этой ситуации, выстроить свою политическую стратегию в качественно новых условиях, то возможно шансы у него ещё есть. Он достаточно молод, чтобы откорректировать свою политическую стратегию и заниматься политикой. В противном случае ему придётся покинуть политику", - оценил шансы Ахметова Талгат Калиев.

Сам Мади Ахметов давать нам комментарии на тему того, будет ли он вступать в предвыборную гонку, отказался.