Агрессивный водитель наехал на полицейского в Рудном и протащил его на капоте авто

Водитель Toyota неадекватно отреагировал на просьбы полицейского в Рудном и стал фигурантом уголовного дела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл 22 декабря на улице Корчагина. Автомобилист остановился под знаком “парковка для инвалидов”. Рядом находился пост полиции.

Патрульный, заметивший нарушение ПДД, подошёл к водителю и сделал ему замечание. Мужчина отреагировал агрессивно и попытался скрыться. Полицейский преградил путь движению машины, но водитель продолжил движение. Он наехал на полицейского и протащил его на капоте около 50 метров. После чего автомобиль резко остановился, полицейский упал с капота, а водитель, нажав на педаль газа, скрылся.

Установить личность водителя не составило труда. 35-летнего рудничанина задержали и доставили в управление полиции. Ему грозит уголовная ответственность по части 3 статьи 380 УК РК - “Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти” с максимальным наказанием до четырёх лет лишения свободы.

Детали происшествия выясняются. В ДП отметили, что для объективной оценки ситуации также назначено служебное расследование в отношении действий сотрудника полиции.



