Агитация в разгаре: кандидаты в депутаты мажилиса посетили Кызылорду, Петропавловск, Алматы и Астану

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Кандидаты в депутаты мажилиса продолжают работу с избирателями в регионах. Как прошли встречи 26-27 февраля, читайте с материале BaigeNews.kz.

Кандидат в депутаты мажилиса от ОСДП по партийному списку Наурыз Сайлаубай провёл агитационную встречу с коллективом ТОО "Талдыкорганский кабельный завод".

Общественник озвучил собравшимся приоритетные направления предвыборной программы партии.

А кандидаты Тазабек Самбетбай, Ирина Алимжанова и Айдар Алибаев запустили в Алматы "Агитационный поезд". По улицам мегаполиса проехали несколько автомобилей с активистами. Актив партии распространял агитационные материалы и знакомил общественность с предвыборной программой.

Председатель партии "зелёных" "Байтақ" Азаматхан Амиртаев провёл агитационную работу в Астане. Он встретился со спортсменами и тренерами. На встрече речь шла не только о развитии спорта, но и об экологической грамотности, бережном отношении к окружающей среде.

Собравшихся информировали о предвыборной платформе, целях и задачах партии на ближайшую перспективу.

В Алматы представители партии, кандидаты в депутаты мажилиса Арман Кашкинбеков и Айнур Сабитова провели круглый стол, где кандидаты в мажилис и городские маслихаты вместе со студентами и общественниками обсудили важность экологического воспитания.



Участники встречи подготовили рекомендации, по которым в дальнейшем байтаковцы разработают новую программу по экологическому образованию населения.

Партия Respublica продолжает предвыборное турне по Казахстану. С 19 февраля представители объединения посетили Алматы, Талдыкорган, Конаев, Тараз, Шымкент, Туркестан, несколько посёлков и прибыли Кызылординскую область.

За время турне проведено 305 встреч с молодёжью, трудовыми коллективами, аксакалами, научной общественностью и всеми заинтересованными гражданами.

С избирателями встречаются председатель партии Айдарбек Ходжаназаров, сопредседатели Динара Шукижанова, Бейбит Алибеков, Сырымбек Тау, Руслан Берденов, Куаныш Шонбай, Максим Барышев, Нурлан Коянбаев, а также кандидаты в депутаты мажилиса и маслихатов.

26 февраля партийцы провели встречу с жителями поселка Шиелі, подробно рассказали о предвыборной программе, выслушали вопросы, которые волнуют местное население.

27 февраля в Кызылорде члены партии провели встречу с населением, в ходе которой подняли вопросы качественного образования, культурного наследия, развития МСБ в Казахстане и другие проблемы. В мероприятии приняли участие порядка 500 граждан.

Также у членов партии запланированы встречи с представителями МСБ Кызылординской области и знакомство с работой областного избирательного штаба.

Продолжаются встречи членов республиканского предвыборного штаба партии AMANAT с избирателями в регионах. Сегодня партийцы прибыли в Абайскую область.



В Семее председатель AMANAT Ерлан Кошанов проехал в автобусе маршрута №35 и поговорил с горожанами. Жители поднимали вопросы ЖКХ, ремонта дорог, строительства социальных объектов.

В одном из автобусных парков на встрече с транспортниками обсуждали вопросы пассажирских перевозок.

Партийцы подчеркнули, что в каждом регионе системно подойдут к решению наболевшего вопроса, связанного с дефицитом и устаревшим парком общественного транспорта. Совместно с правительством будут выработаны решения, которые позволят в кратчайшие сроки заменить старые автобусы на новые, отечественного производства.

Также члены штаба встретились с коллективом Центра ядерной медицины и онкологии, рассказав о блоке предвыборной программы, направленном на улучшение медицинской инфраструктуры в регионах.



Партия будет добиваться повышения средней зарплаты медицинских работников до 2027 года и законодательного закрепления статуса врачей.



Непосредственно в Семее партия обещает обеспечить строительство пяти областных объектов здравоохранения, в том числе двух поликлиник, многопрофильной больницы на 400 коек, детской больницы с поликлиникой, а также Центра крови.



Кроме того, члены штаба обсудили вопросы развития коммунальной инфраструктуры и внедрения ОСИ с представителями сферы жилищно-коммунального хозяйства и общественниками города.

В Петропавловске прошла выставка национальных диаспор "Ауыл на 100 языках мира". В мероприятии приняли участие кандидаты в депутаты мажилиса от партии "Ауыл" Кайрат Айтуганов, Николай Арсютин, Светлана Прокопьева, София Абдразакова, Ахметжан Аскеров, Рабига Токсеитова.

Представители диаспор тепло приняли и с удовольствием выслушали представителей партии, обсудили волнующие их проблемы.