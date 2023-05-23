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  • АФМ задержало создателей финансовых пирамид Life is good и Hermes в ЗКО
Pixabay/Andy_Bay Сегодня, 09:36
189
Сегодня, 09:36
189
Фото: Pixabay/Andy_Bay

АФМ задержало создателей финансовых пирамид Life is good и Hermes в ЗКО

Территориальный департамент АФМ по Западно-Казахстанской области расследует дело о создании финансовых пирамид. Речь идёт об инвестиционных проектах Life is good и Hermes, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Как отметили в АФМ, организаторы, привлекая денежные средства от физических лиц, обещали прибыль в размере от 24 до 54 процентов.

"Сумма вовлечённых денежных средств граждан составила более 120 миллионов тенге. В настоящее время подозреваемая в организации финансовой пирамиды задержана и с санкции суда сроком на два месяца взята под стражу. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Отметим, что расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован на сайте Агентства по финансовому мониторингу.

В АФМ также в очередной раз напомнили казахстанцам об опасности вложений в сомнительные финансовые организации.

Видео: пресс-службы АФМ
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Сегодня, 09:36
189
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