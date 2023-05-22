АФМ опубликовало список финансовых пирамид в Казахстане

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Расширенный перечень организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда, опубликован Агентством по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz.

Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне.

Отметим, что с начала текущего года агентством выявлено 22 финпирамиды. В системе "Кибернадзор" заблокировано почти 4 тысячи сайтов и аккаунтов. В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тысячи подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

Напомним, при инвестиции средств граждане могут воспользоваться телеграм ботом АФМ для проверки той или иной компании на признаки финансовых пирамид. Только с начала года в сервис поступило 3511 обращений. Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.