Аферисты из Павлодара обманули более 100 покупателей на OLX

Два павлодарца обманули более сотни пользователей популярного сайта объявлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИА "Наша жизнь". Из-за большого числа потерпевших уголовное дело суд рассматривал полгода. На скамье подсудимых оказались индивидуальный предприниматель и безработный.

За четыре месяца, с октября 2021 года по январь 2022 года, они активно работали с сайтом продаж OLX. Размещали объявления о продаже зерна, комбикормов, квадроциклов, спальных и кухонных гарнитуров, тракторов, бытовой техники, новогодних ёлок, мандаринов и прочих товаров, которых на самом деле не существовало. Цены указывали ниже рыночных и таким образом нашли большинство своих жертв.

С довольных будущей покупкой клиентов просили предоплату, она приходила на многочисленные банковские карты. В основном доверчивые граждане перечисляли десятки и сотни тысяч тенге. А некоторые казахстанцы, например, за партию дешёвого ячменя, отдавали предоплату в два-три миллиона без какой-либо гарантии, после чего липовые продавцы переставали отвечать на звонки.

Одновременно мошенники охотились и на продавцов. Они находили объявления о продаже недорогих вещей и связывались с их владельцами. Продавцов перенаправляли на ложный сайт "Казпочты", где нужно было указать данные банковских карт вместе с трёхзначным кодом. Деньги с этих операций уходили мошенникам.

В это вже время аферисты организовали фиктивную "службу безопасности" банка". Они сообщали людям, что на их имя оформляются кредиты и нужно принимать меры. А именно, немедленно оформить на себя кредиты на такую же сумму и перевести её на "надёжный счёт". Так они лишили граждан по нескольку миллионов тенге. Откуда у мошенников данные банковской клиентской базы – осталось неизвестным. Как и имена других соучастников преступлений, в отношении которых дела выделены в отдельное производство.