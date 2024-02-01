Аэропорты отменят правило 100 мл жидкости в ручной клади

В некоторых европейских аэропортах начинают отменять ограничение на провоз жидкости в ручной клади, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Известно, что с 2006 года пассажиры авиакомпаний по всему миру имеют право провозить в ручной клади жидкости объёмом не более 100 мл.

Спустя 18 лет благодаря новым усовершенствованным сканерам безопасности, правило 100 мл жидкости отменят сразу несколько стран. Используя технологию компьютерной томографии, аналогичную той, что применяется в медицине, машины позволяют получить четкое 3D-изображение содержимого сумок пассажиров.Оно настолько детально, что может сравниться с "цифровой распаковкой", объясняет производитель устройства группа Smiths Detection.

Некоторые европейские аэропорты уже отменили правило о пороге в 100 мл. Новые сканеры уже используются в международном аэропорту Тиссайд в графстве Дарем, Великобритания; в Схипхол в Амстердаме и в международном аэропорту Леонардо да Винчи в Риме.