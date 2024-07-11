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Аэропорт Милана назвали в честь Сильвио Берлускони

Сегодня, 22:15
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Иллюстративное фото/pxhere.com Сегодня, 22:15
Сегодня, 22:15
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Фото: Иллюстративное фото/pxhere.com

Аэропорт Милана "Мальпенса" переименован в честь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Об официальном решении сообщило министерство транспорта страны. 

Берлускони умер в июне прошлого года в возрасте 86 лет. Миллиардер трижды избирался премьер-министром Италии и занимал этот пост в общей сложности девять лет.

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