Аэропорт Астаны выставил на торги пентхаус

Пятикомнатную квартиру (пентхаус) в Астане выставил на торги международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Недвижимость выставили на продажу на портале электронной торговой площадки. Указывается, что квартира в чистовой отделке площадью 130 квадратных метров в жилом комплексе по улице Сейфуллина находится на балансе столичного аэропорта.

Стартовая цена — 51,3 миллиона тенге (аукцион на повышение цены). Торги назначены на 25 января.