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Аэропорт Астаны выставил на торги пентхаус

Сегодня, 00:17
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e-auction.gosreestr.kz Сегодня, 00:17
Сегодня, 00:17
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Фото: e-auction.gosreestr.kz

Пятикомнатную квартиру (пентхаус) в Астане выставил на торги международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Недвижимость выставили на продажу на портале электронной торговой площадки. Указывается, что квартира в чистовой отделке площадью 130 квадратных метров в жилом комплексе по улице Сейфуллина находится на балансе столичного аэропорта. 

Стартовая цена — 51,3 миллиона тенге (аукцион на повышение цены). Торги назначены на 25 января.

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