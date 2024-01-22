Аэропорт Астаны выставил на торги пентхаус
Сегодня, 00:17
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Сегодня, 00:17Сегодня, 00:17
136Фото: e-auction.gosreestr.kz
Пятикомнатную квартиру (пентхаус) в Астане выставил на торги международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, передаёт BaigeNews.kz.
Недвижимость выставили на продажу на портале электронной торговой площадки. Указывается, что квартира в чистовой отделке площадью 130 квадратных метров в жилом комплексе по улице Сейфуллина находится на балансе столичного аэропорта.
Стартовая цена — 51,3 миллиона тенге (аукцион на повышение цены). Торги назначены на 25 января.
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