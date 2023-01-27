open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 19:52
78
Сегодня, 19:52
78
Фото: pixabay.com

Аэрофлот возобновит полёты в Казахстан

Компания "Аэрофлот" возобновляет программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

С 1 февраля авиакомпания начнёт полёты в Астану, Алматы и Атырау на самолётах семейства Airbus A320.

В столицу Казахстана планируют выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алматы - до трёх ежедневных рейсов. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю - по средам и субботам, с марта добавится ещё один рейс - по понедельникам.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#авиарейсы #авиабилеты #туризм #путешествие
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:52
78
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх