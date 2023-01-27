Аэрофлот возобновит полёты в Казахстан

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Компания "Аэрофлот" возобновляет программу собственных регулярных рейсов в города Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

С 1 февраля авиакомпания начнёт полёты в Астану, Алматы и Атырау на самолётах семейства Airbus A320.

В столицу Казахстана планируют выполнять до двух ежедневных рейсов, в Алматы - до трёх ежедневных рейсов. В Атырау в феврале запланировано два рейса в неделю - по средам и субботам, с марта добавится ещё один рейс - по понедельникам.