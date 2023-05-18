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bureau.kz Сегодня, 17:36
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Сегодня, 17:36
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Фото: bureau.kz

Адвокаты смогут опровергать в СМИ публикации органов уголовного преследования

В мажилисе презентовали законопроект с поправками, направленными на оптимизацию УК, УПК и УИК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на online.zakon.kz

Поправками предлагается предоставить возможность адвокату с согласия прокурора публиковать в СМИ опровержение на публикацию органов уголовного преследования в отношении своего подзащитного.

Для чего вносится поправка:

На практике встречаются случаи, когда органами уголовного преследования может размещаться информация в СМИ, нарушающая принципы презумпции невиновности. Это создает общественный резонанс и влияет на ход следствия, "очерняя" фигуру подозреваемого.

"Предоставление права адвокату в ответ публиковать опровержение, не нарушая требования статьи 201 УПК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования), усилит возможность защиты граждан до принятия судом окончательного решения", - говорится в поправке.

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Сегодня, 17:36
200
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