Адвокаты смогут опровергать в СМИ публикации органов уголовного преследования

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В мажилисе презентовали законопроект с поправками, направленными на оптимизацию УК, УПК и УИК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на online.zakon.kz.

Поправками предлагается предоставить возможность адвокату с согласия прокурора публиковать в СМИ опровержение на публикацию органов уголовного преследования в отношении своего подзащитного.

Для чего вносится поправка:

На практике встречаются случаи, когда органами уголовного преследования может размещаться информация в СМИ, нарушающая принципы презумпции невиновности. Это создает общественный резонанс и влияет на ход следствия, "очерняя" фигуру подозреваемого.