  • 1 Марта, 18:45
  • BAIGENEWS

Абиба Абужакынова завоевала "серебро" Grand Slam в Ташкенте

Сегодня, 18:28
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 18:28
Сегодня, 18:28
78
Фото: olympic.kz

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала серебряным призёром турнира серии Grand Slam в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсменка дошла до финала в весовой категории до 48 килограммов. 

В решающей схватке ей противостояла россиянка Сабина Гилязова. Соперница одержала победу.

Ранее сообщалось о том, что двукратный олимпийский призёр Елдос Сметов выбыл из борьбы за медали на этом турнире.

 

Самое читаемое

Наверх