Абиба Абужакынова завоевала "серебро" Grand Slam в Ташкенте

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала серебряным призёром турнира серии Grand Slam в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Спортсменка дошла до финала в весовой категории до 48 килограммов.

В решающей схватке ей противостояла россиянка Сабина Гилязова. Соперница одержала победу.

Ранее сообщалось о том, что двукратный олимпийский призёр Елдос Сметов выбыл из борьбы за медали на этом турнире.