Абиба Абужакынова завоевала "серебро" Grand Slam в Ташкенте
Сегодня, 18:28
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Сегодня, 18:28Сегодня, 18:28
78Фото: olympic.kz
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала серебряным призёром турнира серии Grand Slam в Ташкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Спортсменка дошла до финала в весовой категории до 48 килограммов.
В решающей схватке ей противостояла россиянка Сабина Гилязова. Соперница одержала победу.
Ранее сообщалось о том, что двукратный олимпийский призёр Елдос Сметов выбыл из борьбы за медали на этом турнире.