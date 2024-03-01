Казахстанка вышла в финал турнира по дзюдо серии Grand Slam

В Ташкенте стартовал турнир по дзюдо серии Grand Slam. Лидер женской команды Казахстана Абиба Абужакынова вышла в финал соревнований, а двукратный олимпийский призёр Елдос Сметов выбыл из борьбы, передаёт BaigeNews.kz.

В весе до 60 килограммов Сметов дошёл до 1/4 финала, где уступил грузину Георгию Сардалашвили. Казахстанец не выйдет на татами в утешительном раунде турнира.

"В схватке с Сардалашвили Сметов провёл запрещённый приём, получив "хансоку". Это означает, что он не сможет больше бороться на турнире по правилам дзюдо. Елдос набирает форму. Последствия травмы постепенно исчезают, ему сейчас заметно лучше. Кондиции выходят на нужный уровень",- сказал главный тренер мужской команды Казахстана по дзюдо Нурбол Сулейменов.

Абиба Абужакынова в полуфинале оказалась сильнее Тары Бабулфат (Швеция).

За золотую медаль Абужакынова поборется с Сабиной Гилязовой из России.