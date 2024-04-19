Абдышев, Кажкенов и Коняшкин получили должности в правительстве РК

Постановлениями правительства назначены вице-министры трёх ведомств, передаёт BaigeNews.kz.

Куандык Кажкенов стал вице-министром промышленности и строительства. Батырбек Абдышев - вице-министром по чрезвычайным ситуациям. А Ростислав Коняшкин - вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Куандык Кажкенов родился в 1984 году в Кокчетавской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С.Сейфуллина, Академию "Кокше".

Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-электриком в частной компании.

В 2008-2009 годах - инженер-проектировщик в научно-техническом центре.

С 2009 года работал в структуре РГП "Госэкспертиза".

С 2021 года - генеральный директор РГП "Госэкспертиза".

Батырбек Абдышев родился 19 июня 1977 года в Актюбинской области. Окончил Высшее пограничное командное училище Вооруженных Сил РК.

В разные годы работал в специальных государственных органах, в том числе в рядах Комитета национальной безопасности.

Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации.

В разные годы работал в информационно-коммуникационной сфере, НАО "Правительство для граждан", Фонде поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта.

С 2021 года - председатель правления АО "Национальные информационные технологии".