Абдышев, Кажкенов и Коняшкин получили должности в правительстве РК
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Постановлениями правительства назначены вице-министры трёх ведомств, передаёт BaigeNews.kz.
Куандык Кажкенов стал вице-министром промышленности и строительства. Батырбек Абдышев - вице-министром по чрезвычайным ситуациям. А Ростислав Коняшкин - вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
Куандык Кажкенов родился в 1984 году в Кокчетавской области. Окончил Казахский аграрный университет им. С.Сейфуллина, Академию "Кокше".
Трудовую деятельность начал в 2006 году инженером-электриком в частной компании.
В 2008-2009 годах - инженер-проектировщик в научно-техническом центре.
С 2009 года работал в структуре РГП "Госэкспертиза".
С 2021 года - генеральный директор РГП "Госэкспертиза".
Батырбек Абдышев родился 19 июня 1977 года в Актюбинской области. Окончил Высшее пограничное командное училище Вооруженных Сил РК.
В разные годы работал в специальных государственных органах, в том числе в рядах Комитета национальной безопасности.
Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в Таразе. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева. Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2011 году консультантом в частной организации.
В разные годы работал в информационно-коммуникационной сфере, НАО "Правительство для граждан", Фонде поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта.
С 2021 года - председатель правления АО "Национальные информационные технологии".
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