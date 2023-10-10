95 мопедов изъяли у владельцев в Мангистау за пять дней
Сегодня, 04:44
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:44Сегодня, 04:44
109Фото: скриншот с видео
В Мангистауской области 208 административных протоколов составили в отношении водителей мопедов за пять дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
Такая работа проведена с 3 по 7 октября в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мотоцикл" (ОПМ).
Во время ОПМ проверены 522 мопедиста, на штрафные стоянки водворены 95 единиц мототранспорта.
ДП Мангистауской области просит владельцев мототехники быть предельно внимательными на дороге, всегда использовать мотошлемы, не нарушать нормы дорожной безопасности, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.
Самое читаемое
- Жанибек Алимханулы оставил мощное сообщение
- Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе
- Ферму по разведению червей открыл житель Алматинской области
- "Ты сам все начал": боец Куат Хамитов принял вызов казахстанского актёра
- Изнасилование трёхлетних сестёр: жуткие подробности рассказала детский омбудсмен