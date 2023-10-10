95 мопедов изъяли у владельцев в Мангистау за пять дней

В Мангистауской области 208 административных протоколов составили в отношении водителей мопедов за пять дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Такая работа проведена с 3 по 7 октября в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мотоцикл" (ОПМ).

Во время ОПМ проверены 522 мопедиста, на штрафные стоянки водворены 95 единиц мототранспорта.

ДП Мангистауской области просит владельцев мототехники быть предельно внимательными на дороге, всегда использовать мотошлемы, не нарушать нормы дорожной безопасности, в первую очередь, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.