90 секунд до судного дня

Стрелки Часов Судного дня — устанавливаемого экспертами индикатора уровня опасности глобального ядерного катаклизма — в 2024 году пока остаются на отметке 90 секунд до полуночи, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Стрелки часов были оставлены на уровне 2023 года, когда их перевели на 10 секунд вперед с учетом военного конфликта в Украине, глобального изменения климата и других факторов, которые, по мнению авторов, угрожают планете.

"Война в Украине и широко распространенная и растущая зависимость от атомного оружия увеличивают риск ядерной эскалации. Китай, Россия и США тратят на модернизацию своих ядерных арсеналов огромные суммы, что увеличивает постоянный риск ядерной войны из-за ошибки или просчета", - указано в заявлении группы экспертов, принимающих решение о времени на Часах Судного дня

Они напоминают, что в прошлом году решили сдвинуть стрелки часов ближе к полуночи в значительной степени из-за российских угроз применить на войне с Украиной ядерное оружие.

В 2023-м они также отмечали стремительный роста ядерных амбиций Северной Кореи и Китая, а также писали о климатических изменениях и новой опасности со стороны технологий искусственного интеллекта.

"Наше решение не должно восприниматься как сигнал, что ситуация с международной безопасностью улучшилась. Наоборот, лидеры и граждане стран по всему миру должны считать это заявление строгим предупреждением и срочно на него отреагировать, как если бы сейчас мы переживали самый опасный момент в современной истории. Потому что он вполне может таким быть", - пишут авторы в пресс-релизе 2024 года.

Часы Судного дня - проект журнала Чикагского университета, начатый в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Часы призваны предупреждать общественность о том, насколько мы приблизились к тому, чтобы собственными руками уничтожить мир, причем способов уничтожения может быть много.

Когда проект начинался, главной угрозой считалось ядерное оружие. В 2007 году Бюллетень включил еще один фактор — климатические изменения, которые грозят миру катастрофическими последствиями. Совсем недавно ученые обратили внимание на такую опасность, как искусственный интеллект, который теоретически также может представлять угрозу существованию человечества.

В 1991 году, когда США и СССР подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1) стрелки были отведены назад на 17 минут до полуночи.

В общей сложности стрелки на часах передвигались уже 25 раз, и, как правило, время на них все больше приближалось к полуночи.

В 2012 году на часах было уже без пяти минут полночь, в 2015 — без трех, в 2018 — без двух.

В 2020 году до условного конца света оставалось всего 100, а в прошлом году — 90 секунд.