90 человек в Йемене погибли в страшной давке при раздаче денег

Фото: Al Masirah TV / Reuters

По меньшей мере 90 человек погибли, а более 300 получили ранения в результате массовой давки в столице Йемена, Сане, во время раздачи милостыни в связи с Рамаданом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Трагедия произошла, когда сотни людей собрались у здания школы в надежде получить небольшую сумму, которую местные торговцы жертвуют во время мусульманского священного месяца. Речь идёт о сумме в 5 000 йеменских риалов.

Представитель МВД объявил причиной давки "случайную раздачу" денег - без согласия на то местных властей. Как утверждается, ответственные за произошедшее уже задержаны, ведется расследование.

Источник йеменского агентства Al-Masdar Online, находившийся рядом с местом происшествия, рассказал, что сначала были слышны звуки выстрелов, а затем произошло короткое замыкание, в результате чего погас свет — это привело к панике и давке.

Местные власти пообещали, что выплатят около 2 тысяч долларов компенсации каждой семье, потерявшей родственника, а раненые получат около 400 долларов.