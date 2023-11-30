9 тысяч казахстанцев из социально-уязвимых слоев населения получат гранты для бизнеса

Свыше 9,1 тыс. казахстанцев, относящимся к социально уязвимым слоям населения получили гранты для реализации новых бизнес-идей в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

"С начала текущего года в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, выдано 9 102 гранта для реализации новых бизнес-идей, из них – 6011 сельским жителям", - сообщили в ведомстве.

По информации Минтруда, в следующем году также предусмотрена выдача 9 тыс. грантов гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения.

Безвозмездные гранты были выданы на: животноводство – 2 907, растениеводство – 148, приобретение инвентаря, орудий труда – 2 221, приобретение технологического оборудования – 3 661, аренду помещения – 165.

Наибольшее количество заявок поступило от претендентов из Туркестанской области (14,9 тыс.), г. Шымкент (7,8 тыс.), Жамбылской (7,6 тыс.), Кызылординской (7,5 тыс.) областей и наименьшее количество из области Улытау (136) и Костанайской области (159).

Напомним, гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений от претендентов.