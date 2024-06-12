9 млрд тенге выделили на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу

Средний износ сетей в этих городах составляет от 59 до 90%, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Во исполнение поручений главы государства по комплексной модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении 9 млрд тенге из резерва правительства на строительство и реконструкцию теплосетей в Павлодаре, Экибастузе и Аксу", - говорится в сообщении.

Так, будет осуществлено строительство тепломагистрали ТМ-13 протяженностью 2,5 км в Павлодаре (3,6 млрд тенге). Это позволит обеспечить стабильным теплоснабжением многоквартирные жилые дома в районе улиц Павлова – Шевченко – Катаева, где проживает 41,5 тыс человек.



В Экибастузе будет проведена реконструкция участков тепломагистралей ТМ-1 и ТМ-3 общей протяженностью почти 4 км (3,6 млрд тенге). Благодаря данной работе планируется подключить новые жилые дома, социальные учреждения и объекты малого и среднего бизнеса. Это охватит свыше 2 тыс человек.



Оставшиеся 1,8 млрд тенге направят на реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей в Аксу протяженностью 4,3 км, расположенных в микрорайонах №3,5 и 8. За последние 2 года на данных участках произошло свыше 40 порывов. Реконструкция позволит обеспечить качественным теплоснабжением более 1,5 тыс местных жителей.



По данным акимата Павлодарской области, на сегодняшний день протяженность сетей теплоснабжения в Павлодаре составляет 828,1 км (средний износ – 82,8%), в Экибастузе – 422,5 км (90,7%), в Аксу – 99,1 км (59%). По результатам технического обследования для неотложных работ были определены 4 участка с наиболее высоким уровнем износа.

Напомним, ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление правительства о выделении 3,4 млрд тенге из резерва на дальнейшую модернизацию ТЭЦ Экибастуза: капитальный ремонт котлоагрегатов и строительство магистрали осветленной воды.



Кроме того, в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 16 млрд тенге направлено на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт теплосетей Риддера и 816 млн тенге на ремонт котельных Кокшетау.



Процесс модернизации теплоисточников, инфраструктуры ЖКХ и подготовки к отопительному сезону на контроле правительства РК.