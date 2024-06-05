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Правительство направит 3,4 млрд тенге на модернизацию Экибастузской ТЭЦ

Сегодня, 14:19
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 14:19
Сегодня, 14:19
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Фото: primeminister.kz

Премьер-Министр нашей страны Олжас Бектенов подписал постановление о выделении средств из резерва правительства на дальнейшую модернизацию ТЭЦ Экибастуза, передаёт BaigeNews. Данная работа проводится в рамках исполнения поручений главы государства по комплексному восстановлению инфраструктуры ЖКХ в республике.
 
Так, средства в сумме 3,4 млрд тенге будут перечислены в бюджет Павлодарской области для проведения капитального ремонта четырех (11-15) котлоагрегатов Экибастузской ТЭЦ (2,4 млрд) и строительства там же магистрали осветленной воды (988 млн).

Данные меры позволят повысить надежность работы теплоисточника, снизить риски возникновения внештатных ситуаций, обеспечить жителей стабильным теплоснабжением и дать толчок дальнейшему социально-экономическому развитию Экибастуза.

На сегодняшний день Экибастузская ТЭЦ является единственным источником централизованного теплоснабжения города. В прошлом году за счет средств из резерва Правительства был произведен капитальный ремонт 5 водогрейных котлов и тепловых сетей, что позволило пройти отопительный сезон без серьезных происшествий.

В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область в марте текущего года премьер-Министр РК Олжас Бектенов обозначил необходимость продолжить дальнейшую модернизацию инженерной инфраструктуры городов Павлодар, Экибастуз и Аксу.

В частности, система подачи осветленной воды для гидрозолоудаления на Экибастузской ТЭЦ была смонтирована в 1986 году. Входящие в ее состав трубопроводы уже выработали свой ресурс, что может приводить к ограничению подачи тепла потребителям. В этой связи строительство новой магистрали осветленной воды является одной из приоритетных задач.

Напомним, ранее из резерва правительства были выделены 16 млрд тенге на модернизацию теплоисточников Кентау, Риддера и Кызылорды, более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт теплосетей Риддера и 816 млн тенге на ремонт котельных Кокшетау.

В целом в текущем году планируется провести ремонт энергоблоков, котлов и турбин в городах Астана, Алматы, Шымкент, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Актау, Тараз, Петропавловск, Жезказган, Актобе, Степногорск, Рудный, Балхаш и др.  

Работа по модернизации теплоисточников и подготовке к отопительному сезону находится на контроле правительства.

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