89 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

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Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Так, за последние сутки в стране выявили 89 новых случаев коронавирусной инфекции, передаёт BaigeNews.kz.

Всего с начала пандемии в РК зафиксировали 1 393 373 случаев ковида, из них за минувший день:

в Астане - 18,

в Алматы - 13,

в Шымкенте - 2,

в Акмолинской области - 17,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 0,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области - 1,

в Восточно-Казахстанской области - 0,

в Абайской области - 0,

в Жамбылской области - 0,

в Западно-Казахстанской области - 5,

в Карагандинской области - 6,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области - 8,

в Кызылординской области - 1,

в Мангистауской области - 2,

в Павлодарской области - 5,

в Северо-Казахстанской области - 5,

в Туркестанской области-0.

Всего с начала пандемии общее число выздоровевших в Казахстане достигло 1 378 440.