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pixabay.com Сегодня, 08:30
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Фото: pixabay.com

89 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 27 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Так, за последние сутки в стране выявили 89 новых случаев коронавирусной инфекции, передаёт BaigeNews.kz.

Всего с начала пандемии в РК зафиксировали 1 393 373 случаев ковида, из них за минувший день:

  • в Астане - 18,
  • в Алматы - 13,
  • в Шымкенте - 2,
  • в Акмолинской области - 17,
  • в Актюбинской области - 5,
  • в Алматинской области - 0,
  • в Жетысуской области - 0,
  • в Атырауской области - 1,
  • в Восточно-Казахстанской области - 0,
  • в Абайской области - 0,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в Западно-Казахстанской области - 5,
  • в Карагандинской области - 6,
  • в Улытауской области - 1,
  • в Костанайской области - 8,
  • в Кызылординской области - 1,
  • в Мангистауской области - 2,
  • в Павлодарской области - 5,
  • в Северо-Казахстанской области - 5,
  • в Туркестанской области-0.

Всего с начала пандемии общее число выздоровевших в Казахстане достигло 1 378 440. 

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#статистика #коронавирус #COVID-19
Журналист
Сегодня, 08:30
331
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