87 млн тенге за туалеты на набережной. Антикор проверит акимат Актау

Антикоррупционая служба проверит проведённый акиматом Актау конкурс на установку модульных общественных туалетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inaktau.kz.

Их установили на набережной. Из бюджета города на покупку туалетов потратили 87 миллионов тенге. Изначально на эти цели планировали направить 55 миллионов тенге, однако цена возросла более чем на 30 миллионов тенге.

Департамент Антикоррупционной службы по Мангистауской области изучил госзакупки и выявил несоответствия в процедуре подписания актов выполненных работ по установке модульных туалетов.

"Несмотря на то, что фактические работы не были выполнены, отдел ЖКХ через два дня после подписания договора перечислил поставщику полную сумму в размере 87 миллионов тенге. Данный факт зарегистрирован в Книге учёта информации, материалы направлены в департамент внутреннего государственного аудита для проведения соответствующей проверки. В случае подтверждения нарушений по результатам аудиторской проверки, будут приняты меры в установленном законом порядке", — прокомментировали в ведомстве.

Как пишет портал, судя по предложениям продавцов на сайтах, стоимость модульного туалета в среднем составляет около трёх миллионов тенге за единицу.

Позже отдел ЖКХ акимата Актау ответил на заявление Антикора и пояснил, что поставщик услуги по установке модульных туалетов — государственное коммунальное предприятие, которое на 100% принадлежит городскому акимату.

"В этой связи средства на проведение процедур закупа необходимых материалов и прочих элементов, а также самих туалетов были заранее перечислены данной компании", — отметили в отделе ЖКХ.

Указывается, что закуп услуг и материалов для установки данных модульных туалетов осуществлялся поэтапно. Это приобретение самих модульных туалетов, материалов для проведения инженерно-коммуникационной инфраструктуры, а также строительно-монтажных, земельных и пуско-наладочных работ.

"Общая сумма модульных туалетов – 87 миллионов тенге. Стоимость туалета в количестве пяти штук составила 61 миллион тенге. Стоимость каждого туалета составляет 12 200 000 тенге. Остальные средства в объёме 26 миллионов тенге направили на подведение инфраструктуры (вода, электроснабжение и водоотведение)", — отметили в горотделе ЖКХ.

Там же добавили, что новые модульные туалеты оснащены мужскими и женскими кабинками, а также комнатами матери и ребёнка и для маломобильных групп населения. Туалеты оборудованы антивандальными элементами.

Четыре из пяти модульных туалетов введены в эксплуатацию. Ещё один заработает в течение 20 дней.