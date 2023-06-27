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85-летний марафонец из Кызылорды удивляет своими достижениями
Житель Казалинского района Кызылординской области Аккоян Рсалиев славится своими спортивными достижениями. 85 - летний аксакал регулярно участвует в марафонах, ему с легкостью удается преодолевать длинные дистанции. За плечами немало наград на республиканских и международных турнирах. Сегодня он воспитывает юных спортсменов и старается приобщать друзей к здоровому образу жизни. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с рекордсменом и узнал секрет силы и выносливости.
Аккоян Рсалиев родился на станции Бекбауыл Аральского района. После окончания школы, его забрали в армию, служил кызылординец в воздушно-десантных войсках. Во время учений командиры были довольны физической подготовкой молодого парня. Он совершил 281 прыжок с парашютом. Уже тогда Аккоян Рсалиев стал уделять большое внимание спорту и здоровому образу жизни.
"После армии я много лет работал железнодорожником. В жизни было очень много трудностей, потерял дочь и родных людей. Однако благодаря спорту и силое воли не сломался. Несмотря на возраст проблем со здоровьем у меня никогда не было", - рассказывает марафонец.
По словам кызылординца, увлекаться спортом он начал с семи лет. Будучи школьником активно занимался футболом, борьбой и боксом. Также аксакал на профессиональном уровне умеет играть в шахматы. Кызылординец участвовал в разных турнирах и соревнованиях. Особое внимание марафонец уделяет бегу и быстрой ходьбе.
"Бегать на длинные дистанции начал больше десяти лет назад. В 2011 году впервые участвовал в общенародном марафоне в Алматы. Я тщательно готовился к данному спортивному соревнованию. Каждый день тренировался, бегал по 30 километров. Научился правильно дышать при беге. Во время марафона познакомился со спортсменами из других регионов, в общем, остались сильные впечатления от участия", - говорит Аккоян Рсалиев.
Фото: Аккоян Рсалиев.
За последние 12 лет спортсмен участвовал в 18 марафонских забегах. В четырех из них он занял первое место, помимо этого имеются серебренные и бронзовые медали. Свои награды Аккоян Рсалиев бережно хранит, он хочет, чтобы подрастающее поколение брало с него пример и занималось спортом.
Несколько лет назад пожилой спортсмен участвовал в международном марафоне, который проходил в Турции. На соревнование приехали марафонцы из Франции, Германии, Турции, России, Казахстана и из других стран. Самым быстрым и выносливым оказался кызылординец Аккоян аксакал. Он с гордостьювспоминает о своей победе.
"Меня часто приглашают на в международные соревнованиях, однако не всегда получается поехать в за рубеж. Марафон в Турции запомнился мне на всю жизнь, я смог достойно представить нашу страну. Это самое главное. Недавно я приехал с традиционного соревнования "Алматы марафоны", тоже с наградой. Молодых спортсменов удивляет моя скорость и тактика. В беге самое важное - не сдаваться и добежать до финиша", - признается аксакал.
У Аккояна Рсалиева каждый день расписан по минутам. Он встает очень рано и направляется на центральный стадион. Ежедневно кызылординец пробегает по 30 километров. Затем он занимается гимнастикой и быстрой ходьбой. По мнению аксакала, такие тренировки помогают ему держать хорошую физическую форму. Марафонцу нравится проводить время в окружении молодых спортсменов и делится с ними своим опытом.
"Аккоян ата многому нас учит. Он пример для многих молодых, его интересно слушать. Аксакал учит нас тактике правильного бега, мотивирует своими достижениями. Так хорошо бегать в преклонном возрасте, сможет не каждый. Он учит нас держать осанку, правильно дышать. Аккоян ата на своем примере доказал, что спорт залог крепкого здоровья", - говорит молодой спортсмен Айдос Меиримхан.
Помимо спорта, Аккоян Рсалиев активно участвует в общественной жизни Казалинского района. Он член совета ветеранов района, также работает во благо фонда "Ұстаз жолы". Вместе с волонтерами организовывает разные спортивные мероприятия, агитирует сельчан заниматься спортом.
Семья аксакала много лет жила в доме барачного типа. Не было условий для комфортной жизни. Связи с этим, местный акимат подарил Аккояну Рсалиеву жилье по государственной программе. Теперь спортсмен планирует продолжать участвовать в марафонских забегах и радовать кызылординцев своими победами. Сходить с дистанции он не намерен.
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