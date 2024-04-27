85 бригад для ремонта пострадавшего от паводков жилья организовали в СКО

В районах Северо-Казахстанской области и Петропавловске сформированы 85 бригад для ремонтно-восстановительных работ, передаёт BaigeNews.kz

Об этом на брифинге СЦК рассказал руководитель по мобилизационной подготовке и гражданской защите акимата СКО Серик Гайсин.

Он отметил, что пик второй волны паводка на Сергеевском водохранилище пройден. В данное время перелив через гребень плотины составляет 242 см со снижением на 121 см.

В Петропавловске 242 человека заселены в два новых общежития, где они обеспечены всем необходимым. Ведется работа по приему заявлений на получение компенсации за понесенный материальный ущерб. Как отметил руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акима СКО Серик Гайсин на брифинге в СЦК, на сегодня единовременную выплату в размере 100 МРП получили 2 349 семей на общую сумму 867 млн тенге.

"В районах и городе Петропавловск сформированы группы по оценке пострадавшего жилья. На сегодняшний день вода отошла от 369 домов, проведено техническое обследование 62 домов, на 252 дома получена оценка. Работа продолжается. Сформированы 85 мехбригад для ликвидации последствий паводка, демонтажа жилья, не подлежащего восстановлению, и проведения ремонтно-восстановительных работ", - сказал спикер.

Напомним, для пострадавших от паводков в СКО начали строить 100 новых домов.

По республике с начала паводка спасено и эвакуировано 119 220 человек, в том числе 44 776 детей. 36 745 казахстанцев уже вернулись в свои дома. 6 909 человек находятся в пунктах эвакуации. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано более 27 тысяч человек.