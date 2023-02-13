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  • 80 миллионов тенге собрала в помощь гражданам Турции Национальная сеть волонтёров в РК
МЧС РК Сегодня, 17:21
209
Сегодня, 17:21
209
Фото: МЧС РК

80 миллионов тенге собрала в помощь гражданам Турции Национальная сеть волонтёров в РК

В Казахстане продолжают собирать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения гражданам Турции. Национальная сеть волонтёров уже набрала 80 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали поблагодарил волонтёров за неравнодушие.

"Волонтёры нашей страны организуют гуманитарную помощь в связи со стихийным бедствием в Турции. Мероприятие проводится в рамках поручения главы государства. Национальная сеть волонтёров при координации министерства информации и общественного развития собрала у граждан 80 миллионов тенге. Немало принадлежностей переданы посольству Турции в Казахстане. Эта работа продолжается. Благодарим всех волонтёров, оказавших помощь пострадавшим", - отметил Кыдырали.

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#волонтерство #гуманитарная помощь #землетрясение #Турция #Дархан Кыдырали
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:21
209
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