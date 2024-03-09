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8 марта в аэропорту Астаны: пассажиркам дарили цветы и угощали конфетами

Сегодня, 01:27
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скриншот с видео Сегодня, 01:27
Сегодня, 01:27
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Фото: скриншот с видео

По случаю праздника 8 марта в аэропорту Астаны пассажирам рейсов из числа женщин дарили цветы и угощали конфетами, передаёт BaigeNews.kz.

Также в здании аэропорта был организован мини-концерт, в частности, выступали танцевальные ансамбли, саксофонист. 

Сообщалось, что по случаю Международного женского дня на перронах столичных железнодорожных вокзалов и в поездах более сотни пассажирок получили цветы и подарки.

В Астане волонтёры поздравляли жительниц столицы на улицах и раздали более тысячи тюльпанов.

Видео: Комитет гражданской авиации

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