8 марта в аэропорту Астаны: пассажиркам дарили цветы и угощали конфетами

По случаю праздника 8 марта в аэропорту Астаны пассажирам рейсов из числа женщин дарили цветы и угощали конфетами, передаёт BaigeNews.kz.

Также в здании аэропорта был организован мини-концерт, в частности, выступали танцевальные ансамбли, саксофонист.

Сообщалось, что по случаю Международного женского дня на перронах столичных железнодорожных вокзалов и в поездах более сотни пассажирок получили цветы и подарки.

В Астане волонтёры поздравляли жительниц столицы на улицах и раздали более тысячи тюльпанов.