Цветы и подарки вручили женщинам 8 марта в казахстанских поездах

В честь Международного женского дня 8 марта с утра на перронах столичных железнодорожных вокзалов и в поездах более сотни пассажирок получили цветы и подарки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КТЖ.

Мелодии саксофона придали праздничное настроение, вдохновляя женскую аудиторию, а слова пожелания милым дамам звучали в поездах через громкую связь.

Женщины, получившие презент, были приятно удивлены и выражали свои благодарности проводникам.

В путь отправились поезда, украшенные в тематике праздника 8 марта. В этот день подобную акцию провели также и в других областях.

К слову, ежегодно в поездах АО "Пассажирские перевозки" путешествуют в среднем более 13 миллионов пассажиров, и половина из них — женщины.